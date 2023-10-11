В горадминистрации рассказали, как озеленят улицу Куйбышева в Самаре

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Во время ремонтных работ на теплотрассе на одной из центральных улиц областной столицы под снос пошли деревья и кустарники. В горадминистрации рассказали, как будет произведено озеленение на восстановленном участке.

Летом этого года в областной столице на улице Куйбышева производились ремонтные работы на теплосетях. Во время вскрытия ремонтного участка все деревья были ликвидированы. Горожане встревожились, вернуться ли деревья в центр.

В департаменте городского хозяйства заявили, что по действующему законодательству высадка растений на участке залегания теплотрассы запрещена. Корни деревьев могут задеть трубы, что может привести к аварии. Кроме того, для самих растений такой соседство тоже неблагоприятно в связи с повышенной сухостью почвы.

В ведомстве отметили, что озеленение будет произведено с помощью растений в кашпо, которые установят на тротуарах улицы будущей весной, сообщает СОВА.

Фото: freepik.com