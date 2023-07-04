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В этом году в Самаре обновят еще 3 сквера

4 июля 2023 18:36
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Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец». Его оформляют в стиле конца 1940-х годов.

Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец». Его оформляют в стиле конца 1940-х годов. Образ ретро-сквера создают, в частности, с помощью стилизованных светильников, скамеек на чугунных ножках, урн. В настоящее время подрядчик укладывает плитку на пешеходных дорожках и оформляет фонтан. Также здесь обустроят газоны с системой автополива, высадят новые кустарники и цветы.

В этом году продолжается благоустройство парка «Молодежный». Второй этап преображения территории включает обновление входной группы с улицы Воронежской. Сейчас ведется устройство плиточного покрытия, посевного газона с автополивом и наружного освещения. Также на обновленной территории появятся цветники, установят скамейки, урны и освещение. Кроме того, в рамках второго этапа благоустройства парка, по просьбе жителей, восстанавливают искусственный водоем:

В рамках нацпроекта продолжают благоустраивать и парк «Воронежские озера». В этом году работами охвачена территория рядом с Храмом Святой Троицы. Сейчас подрядчик производит мощение пешеходных дорожек, устройство освещения и системы автополива. В планах - установка скамеек и урн. 

Благоустраивают в этом году и «Ерик Парк» - от школы № 57 до улицы Казачья. Здесь появится пешеходная аллея с зонами отдыха.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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