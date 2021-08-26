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В Борском районе в этом году обновляются шесть дворов

26 августа 2021 10:52
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В Борском районе в этом году обновляются шесть дворов

В 2021 году в Борском районе будут благоустроены шесть дворовых территорий. В поселке Новоборский по адресам: ул. Куйбышева, 1 и 19; ул. Специалистов, 11; двор, объединяющий дома по ул. Нефтяников, 2а и ул. Специалистов, 1, 4 и 12. В селе Борское - дворы по ул. Ленинградская, 122 и ул. Победы, 151.

На сегодняшний день работы в четырех дворах завершены. Подходит к концу благоустройство территории по ул. Куйбышева, 1. Здесь устанавливают новые скамейки и урны, сделали ограждение и смонтировали освещение двора. Идут работы и во дворе по ул. Куйбышева,19. Здесь кроме новых скамеек и урн, появится спортивная площадка. В остальных дворах обновлены внутриквартальные проезды, также установлены малые архитектурные формы. Во дворах села Борское на радость детворе установлено еще и игровое оборудование. Все согласно пожеланиям жителей.

«Очень порадовал ремонт во дворе, особенно радуют ограждения палисадников, они теперь все в одном стиле и ровненькие. На новеньких лавочках сидеть приятно. Асфальт ровный. Теперь не будем утопать в песке. Хорошо!» – поделилась радостью жительница дома с ул. Специалистов Татьяна. 

В этом году в Борском районе также закончены работы по благоустройству общественных пространств: Центральной площади в районном центре, улицы Ленина в селе Петровка, нового парка в поселке Новоборский.

Основная цель национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории России, создать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для жизни граждан и вовлечь их в процесс благоустройства территорий. В Самарской области в этом году будет благоустроено 163 общественные территории и 307 дворов. Нацпроект реализуется под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Теги: жилье и городская среда нацпроект

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