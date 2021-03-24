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В Большеглушицком районе Самарской области отремонтируют 16 км дороги

24 марта 2021 14:01
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В Большеглушицком районе Самарской области отремонтируют 16 км дороги с применением технологии холодной регенерации

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту БКАД в 2021 году в нормативное состояние приведут более 23 км автомобильной дороги регионального значения Самара – Большая Черниговка – Большая Глушица – Пестравка, 16 км отремонтируют с применением технологии холодной регенерации. Кроме того, обновят мост через реку Глушичка. На эти цели направлено более 550 млн. рублей средств нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Автомобильная дорога регионального значения Самара – Большая Черниговка – Большая Глушица – Пестравка соединяет между собой три муниципальных района: Большечерниговский, Большеглушицкий и Пестравский. Ремонт позволит сократить логистический маршрут между Самарской и Саратовской областями на 200 км, а также Республикой Казахстан. А это значит, что возрастут грузовые и пассажирские перевозки, что позволит развивать придорожный сервис и смежные отрасли. 

Внутри м.р. Большеглушицкий автодорога соединяет между собой два сельских поселения: Большая Глушица и Малая Глушица, которые включают в себя шесть населенных пунктов с населением 10940 человек. Хорошее состояние данного участка дороги имеет жизненно важное значение для жителей населенных пунктов, не относящихся к районному центру. Местные жители ежедневно приезжают в Большую Глушицу для получения медицинских услуг, социальной помощи, услуг МФЦ, ЖКХ.

Подготовительные работы на дорожном объекте планируется начать уже 1 апреля. Проектом предусмотрено обновление дорожной одежды и восстановление кромок проезжей части и краевых полос. Верхний слой дорожного покрытия уложат из асфальтобетонной смеси. Выполнят укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обустроят тротуары. Обновят  автопавильоны, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком.

На км 3+333, в рамках капитального ремонта участка км 0+000 – км 7+000 автодороги, отремонтируют мост через р. Глушичка. Длина моста после ремонта составит 35,15 м, габарит проезжей части - 8 м. 

Комплекс работ на мосту включает обновление конструкции дорожной одежды, переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу.  Также обустроят дренажные системы и водотоводы, восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовой конструкции, выполнят устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

На втором участке км 7+000 – км 23+000 ремонт дорожного покрытия выполнят по технологии холодной регенерации. Суть технологии холодной регенерации заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. В качестве связующего материала используются щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер, и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками. В результате получается новая дорога с улучшенными физико-механическими характеристиками. Одним из главных преимуществ технологии является то, что все работы производятся на месте ограниченным количеством машин без подвоза дополнительных строительных материалов, что позволяет максимально уменьшить использование новых материалов, а также количество производимых отходов.

Применение современных технологий - одно из требований нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который в Самарской области реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

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