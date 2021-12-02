В 2022 году в Самаре планируется обновить 27 участков дорог на средства нацпроекта

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Дорог в нормативном состоянии станет еще больше: в Самаре масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжатся в дорожно-строительном сезоне – 2022.

Ключевые объекта ремонта уже определены.

«Нам выделено серьезное финансирование на ремонт дорог во всех районах города. В том числе, дорожные работы подготовят инфраструктуру к проведению Всероссийского фестиваля, посвященного тридцатилетию Российской студенческой весны. В перечне улиц, которые будут обновлены, значатся Ленинградская и Волжский проспект. Это знаковые улицы исторического центра, где обновление стартовало уже в этом году. Причем кроме ремонта дороги на Волжском проспекте, как и на улице Куйбышева, воздушные кабельные линии перенесут под землю. Также специалисты приведут в порядок такие объекты, как улицы Вилоновскую и Советской Армии, Физкультурную и Магистральную, Товарную и Ивана Булкина, Авроры и Гагарина, Свободы и Каховскую, продолжится и преображение проспекта Кирова, где работы велись и в завершившемся сезоне. Таким образом, ремонтом будут охвачены дороги и в центральных районах, и в отдаленных, например, улицы Жигули и Южная в Красноглинском районе», – пояснила Елена Лапушкина.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии Самары, первый этап ремонтных работ по нацпроекту планируется завершить до 30 апреля, второй этап – до конца августа 2022 года.

В рамках мероприятий региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» администрация Самары намерена отремонтировать 44,4 км дорог местного значения. Исполнением контрактных обязательств будут заниматься два подрядчика: ООО «НПФ «XXI Век» и ООО «Куйбышевская Дорожная ПМК».

В рамках предусмотренного финансирования планируется выполнить ремонт следующих участков улично-дорожной сети.

Фото: администрация Самары