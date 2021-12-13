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В 2021 году в Хворостянском районе обновлены семь общественных пространств. Преображению сел муниципалитета способствует нацпроект «Жилье и городская среда».

В сквере «Семь+Я» в Хворостянке запланировано устройство водоотводных лотков. Это второй этап изменения данной территории. «В этом году из заброшенного места по решению жителей сделана комфортная зона для отдыха, - говорит представитель администрации района Ольга Знаменская - Пешеходные дорожки уложены из плитки, оборудована детская площадка и зона с уличными тренажерами, установлен памятник счастливой семье. Сквер стал очень популярен у жителей. Подрядчик для выполнения работ в следующем году определен».

Продолжится благоустройство и Центрального парка в поселке Масленниково. Появится навес перед сценой и велодорожка. В 2021 году кроме работ по реконструкции парка в поселке еще обустроили спортивную площадку с уличными тренажерами на песчаном покрытии.

В районном центре в 2022 году обновят пешеходную зону по ул. Плясункова. Дорожки уложат плиткой, сделают освещение. Также освещение и дорожки из брусчатки появятся и на территория парка «Веры, Надежды, Любви».

«Мы всем селом просили сделать хорошую с современным игровым оборудованием детскую площадку. И в следующем году она будет сделана, - говорит жительница села Новотулка Елена Александровна. - Обещали и спортивные тренажеры поставить. Спасибо нацпроекту!».

Фото: правительство СО