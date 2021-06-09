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Улицу Партизанскую в Самаре приводят в порядок

9 июня 2021 17:45
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В ночь на 9 июня подрядная организация занималась удалением старого дорожного полотна.

Улицу Партизанскую приводят в порядок – с учетом многочисленных обращений самарцев городские власти поручили включить дорожный объект в план ремонта.

Проезжую часть обновляют по всей ширине на участке протяженностью около 2,5 км – от улицы Промышленности до улицы Тухачевского. 

В ночь на 9 июня подрядная организация занималась удалением старого дорожного полотна.

«С помощью установки холодного фрезерования износившееся покрытие, которое до ремонта было с ямами, колейностью, большими просадками, срезаем на толщину в среднем 5-6 см. С этим видом работ планируем справиться в ближайшие три смены, если позволят погодные условия. Потом будет вестись подготовка основания дороги к укладке нового покрытия, которая заключается, в том числе, в очистке, продувке, розливе полимерно-битумных вяжущих веществ. Также ослабленные места основания укрепим в отдельных локациях – после фрезерования они будут отчетливо видны: создадим «коробки» для укрепления, отфрезеруем на еще большую глубину, уложим нижний слой перед устройством верхнего», – пояснил мастер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Владислав Буренин.

В середине текущей недели работами охватили один из самых сложных отрезков улицы Партизанской – в границах улиц Волгина и Тушинской. Как отмечают специалисты подрядной организации, до ремонта разрушению дорожного полотна способствовал застой воды на проезжей части. Поэтому вопросы водоотведения в ходе обновления объекта взяты на повышенный контроль. 

В данный период времени на участке задействовано 6 единиц спецтехники (5 КАМАЗов и фрезеровальная установка). За процессом организован круглосуточный контроль, потому что и сам ремонт выполняется в таком же режиме.

Движение не перекрывается, автомобилисты едут по свободным полосам в оба направления.

 

Теги: ремонт улица Партизанская

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