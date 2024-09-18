Улица Промысловая села Красный Яр реконструирована этой осенью.

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В ходе ремонта была проведена полная реконструкция дорожного покрытия, включая фрезерование старого асфальта, укладку выравнивающего слоя и главного верхнего слоя. Это значительно улучшит качество дороги, а также повысит её устойчивость к возросшей нагрузке.



В ближайшее время завершатся все работы, и здесь появятся укрепленные обочины — это поможет продлить срок службы дорожного покрытия и снизить вероятность его повреждений.



Улица Промысловая играет ключевую роль в жизни села. Ведь соединяет жителей с важнейшими социальными объектами: детский сад «Ромашка», автостанция и комплексный центр социального обслуживания. Обновление этой дороги значительно улучшит доступность данных учреждений и также упростит путь к школе.

Фото: пресс-служба Правительства СО