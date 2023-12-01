Участок Московского шоссе Самары с парком Мира приведут в порядок

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В 2024 году в Самаре отремонтируют участок Московского шоссе между улицами Врубеля и Луначарского, где расположена общественная зона отдыха - парк Мира.

Выбранный по результатам проведенных торгов подрядчик получит 321,9 млн рублей. Он должен справиться с задачами до ноября.

На территории будут проведены работы с инженерными коммуникациями, планируется восстановление придорожной плиты, покрытия детских площадок, ремонт лестниц, ограждений, устройство тротуаров с плиткой, системы автополива, пандусов на пешеходных переходах. Также в планах работы по озеленению установка теневых навесов, скамеек, столов и т.д., пишет Самру.ру.