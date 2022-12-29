У стадиона «Солидарность Арена» в самаре зальют каток

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В Самаре в зиму 2022–2023 года появится еще один большой каток. Его зальют у стадиона «Солидарность Арена».

— Площадь ледовой площадки составит 2500 квадратных метров. Рядом с ним будут расположены теплые помещения для переобувания, прокат спортивного снаряжения и точки питания, — говорится в сообщении областного правительства.

Также для любителей активного отдыха у «Солидарность Арены» подготовят трассы для беговых лыж протяженностью 1,5 км, а также горки для катания на ледянках и тюбингах.

Кроме того, у стадиона уже установили планеты, ожидается елка и еще много чего интересного, пишет 63.ру.