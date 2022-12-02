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Свыше 2,5 километров гирлянд: в Самаре продолжается монтаж световых конструкций и элементов к Новому году

2 декабря 2022 16:56
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Это и всевозможные гирлянды, и консоли, и отдельные фигуры, и объемно-пространственные композиции.

В Самаре продолжается монтаж световых конструкций и элементов, которые размещают в рамках работ по подготовке к Новому году. Это и всевозможные гирлянды, и консоли, и отдельные фигуры, и объемно-пространственные композиции.

В частности, МП «Самарская набережная»  установит 31 элемент новогоднего освещения, МП «Парки Самары» – 34, МП «Спецремстройзеленхоз» – 70 для аллей, скверов и других рекреационных площадок, находящихся на содержании и обслуживании. Большая часть иллюминации остается в работе у МП г.о. Самара «Самарагорсвет».

Сегодня специалисты приступили к украшению Крымской площади и излюбленной пешеходной улицы города – Ленинградской. В настоящий момент рабочие бригады готовятся «осветить» самарский Арбат - монтируют комплекс под названием «Звездное небо».

Таким образом, светодиодная композиция сможет порадовать горожан уже на следующей неделе, а пока самарцы любуются елочкой, выставленной ближе к улице Куйбышева.

Специалисты украшают и другие общественные пространства. На Крымской площади появились три новогодние яблони.

Профильные службы обращают внимание горожан на необходимость бережного отношения к смонтированным элементам. Запрещается перелезать через заборы, забираться на постаменты и фигуры – они имеют конструктивные выступы скользкие поверхности. Подобные советы помогут избежать травм, позволяя при этом на достаточно близком расстоянии с радостью наблюдать за светодинамическим декором.

 

Фото:   администрация Самары

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