Стационарный круглогодичный туалет появится в парке Гагарина в Самаре

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В парке имени Юрия Гагарина в Самаре обустроят стационарный круглогодичный туалет. Он появится уже в 2022 году. Об этом в твиттере сообщили представители МАУ «Парки Самары».

— В этом году на территории парка будет построен стационарный туалет круглогодичного использования. Осталось совсем немного, и вопрос отапливаемых туалетов будет закрыт, — отметили в учреждении.

Напомним, сейчас в парке Гагарина работает один модульный туалет на четыре кабинки. Он приспособлен к работе в зимний период. Кроме того, там есть кабины биотуалетов. Они распределены по всей территории парка, пишет Самара-КП.