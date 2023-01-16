Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»

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На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования территории-победители будут комплексно благоустроены с учётом мнения жителей в 2024 году.



Предложения принимаются с 09:00 16 января до 17:00 30 января 2023 года:

по телефону «горячей линии» - 8 846 266-54-54;

по почте - Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда»;

на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары - https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor2023/ .

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. Предложение должно содержать:

— фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;

— номер контактного телефона;

— наименование общественной территории.