Современный парк появится в Нефтегорске 

59

Дизайн-проект парка «Молодежный» в Нефтегорске в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объект будет сдан к 1 сентября 2021 года. Работы ведутся полным ходом.

Парк разделен на две зоны – активную со спортплощадками и тихую – для спокойного отдыха и прогулок у искусственного водоема. «Молодежный» станет одним из самых крупных и популярных мест досуга в Нефтегорске. Работы еще не закончены – идет строительство спортивных площадок для игры в волейбол и футбол, берегоукрепление вокруг искусственного водоема, но жители города уже с большим удовольствием гуляют по выложенной плиткой центральной аллее парка и контролируют ход благоустройства. Так как обсуждение концепции парка и его дизайн-проекта проходило публично, горожане знают, что вскоре они будут прогуливаться по набережной, любоваться фонтаном и радоваться за детей, которых ждут две игровых площадки с множеством различного оборудования, одна с резиновом покрытием, другая – на песчаной подушке. Построена также просторная скейт-площадка и зона с воркаутом. Экстремалам будет где развернуться. Между активной и тихой зоной на центральной аллее уже стоит строение, в котором расположится кафе и прокат оборудования. В парке будет обустроена велодорожка.

«Мы давно мечтали о таком месте отдыха. Наш парк – это фантастический проект, на наш взгляд, – говорит жительница Нефтегорска Наталья Крюкова. – Нефтегорцы с большим нетерпением ждут, когда закончится это строительство. Как только проложили дорожки, наши пенсионеры уже начали активно по ним ходить. Здесь можно увидеть не только людей старшего поколения, но и всех возрастов».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает: «Понятие дома не ограничивается четырьмя стенами. В наших городах и селах был острейший дефицит общественных мест, куда можно было пойти с детьми, с друзьями. Многие из них находились в запустении. Но сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому».

В зоне для тихого отдыха будут установлены: беседка-ротонда, сцена для проведения мероприятий, скамейки необычного дизайна, некоторые с навесом, пройдет озеленение. Появится здесь и такой арт-объект, как мостик для влюбленных, где молодожены смогут делать фотосессии. Подрядчики говорят, что работают в соответствии с проектом, ни на шаг от него не отходят, тесно сотрудничают с проектантами и прислушиваются к мнению жителей.

Кроме парка «Молодежный» по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Нефтегорске в этом году идут работы по благоустройству 8 общественных пространств и 6 дворов. За время реализации нацпроекта за 2018-2020 годы в Нефтегорском районе новый вид приобрели 24 дворовые территории и 10 общественных пространств.

Фото: пресс-служба облправительства