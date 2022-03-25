Следить за состоянием дорог в Самаре помогают общественники 

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В марте в Росавтодоре прошли совещания по вопросам реализации программ дорожной деятельности субъектов с использованием средств федеральной поддержки. В частности, речь шла о подготовке к старту дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко напомнил участникам совещания, что 2022 год объявлен годом качества, а потому отдельное внимание будет уделяться контролю качества выполняемых работ, а также применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий. В ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регионам рекомендуется применять многоступенчатую систему контроля дорожных работ: начиная с заключения контракта, анализа проектной документации, проверки готовности асфальтобетонных заводов к началу сезона и операционного контроля дорожных работ, заканчивая комиссионной приемкой уже готового объекта, в которой могут принимать участие не только профессиональные дорожники, но и представители СМИ и общественности, в том числе — маломобильные граждане.

В предстоящем сезоне на средства нацпроекта в городском округе Самара запланировано отремонтировать порядка 51 км дорог. Однако, до его старта подрядные организации приводят в нормативное состояние улично-дорожную сеть. Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.

22 марта комиссия в составе регионального координатора нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Алексея Степанова, директора курирующего ведомства Шамиля Халиуллова, а также члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергея Лушина оценила ход работ на улице Антонова-Овсеенко.

«В межсезонье мы осуществляем объезд улично-дорожной сети с целью выявления наличия дефектов на проезжей части. При их обнаружении определяем, находится ли эта дорога на гарантии. Если действуют гарантийные обязательства, то извещаем подрядную организацию, которая выполняла ремонт – разрушения должны быть ликвидированы за счет подрядчика. В случае, если дорога не находится на гарантии, взаимодействуем с предприятием, которое в настоящий момент осуществляет ее содержание», – сообщил региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги» Алексей Степанов.

Следить за состоянием дорожного полотна помогают активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. В том числе, с помощью Интернет-ресурсов общественники собирают информацию об участках, которые в первоочередном порядке нуждаются в ремонте.

«Сейчас погодные условия диктуют свои правила, и подрядчики могут использовать только литую смесь, но мы с нетерпением ждем начала дорожно-строительного сезона и возможности ремонта «картами» свыше 100 погонных метров, а также комплексно», – пояснил Сергей Лушин.

Также член регионального штаба Общероссийского народного фронта подчеркнул, что общественный контроль играет важнейшую роль при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Представители нашей организации ведут контроль за тем, чтобы каждый этап работ выполнялся с надлежащим качеством. При приемке работ мы тоже присутствуем», – уточнил Сергей Лушин.

В ночную смену, 24 марта, работы велись также на улице Магистральной. В этом году, в летнее время, ее отремонтируют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». До этого, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, выполнили ямочный ремонт.

Как отмечают общественные наблюдатели, по итогам весеннего мониторинга этого года, на участках улично-дорожной сети, отремонтированных по дорожному нацпроекту, разрушения покрытия практически отсутствуют. Работы выполняются с применением современных асфальтобетонных смесей, проектируемых с учетом интенсивности движения и климатических условий.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов выделяются колоссальные средства на ремонт дорожной сети, в том числе муниципальных дорог. Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем властям на местах стоит уделять особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям.

Фото: правительство СО