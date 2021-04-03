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В этом году основной объем работ по наведению порядка в городе после зимы распределен на 4 средника - 7, 14, 21 и 28 апреля, и 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.
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Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
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Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города

3 апреля 2021 15:49
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В этом году основной объем работ по наведению порядка в городе после зимы распределен на 4 средника - 7, 14, 21 и 28 апреля, и 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.

3 апреля, в рамках первого в этом году субботника в Ленинском районе в работу включилось 78 организаций для наведения порядка на закрепленных за ними территориях. Среди них районная служба благоустройства, управляющие компании, ЖСК, ТСЖ и ТСН, объекты потребительского рынка, учреждения культуры и образования и другие.

По слова главы Ленинского внутригородского района Самары Елены Бондаренко в стартовавшем месячнике по благоустройству в этом году планируется задействовать более 17 000 человек в районе.

Традиционно первый субботник в Ленинском районе стартует на оживленном бульваре, расположенном на пересечении улиц Агибалова и Ульяновской. Сегодня на участке силами районной службы благоустройства проведены работы по ворошению снежных масс, санитарная опиловка деревьев, уборка мусора, очистка опор от незаконной рекламы.

Аналогичные работы ведутся и на дворовых территориях. 

В этом году основной объем работ по наведению порядка в городе после зимы распределен на 4 средника - 7, 14, 21 и 28 апреля, и 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.

 

Фото: мэрия Самары

 

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