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Сегодня состоялось открытие Вертолетной площадки в Самаре

1 июля 2021 16:15
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Основой концепции развития Вертолетной площадки стало создание идеального место для отдыха с прогулочными маршрутами.

1 июля состоялось открытие Вертолетной площадки в Красноглинском районе. Одной из первых обновленное пространство посетила Глава Самары Елена Лапушкина.

Основой концепции развития Вертолетной площадки стало создание идеального место для отдыха с прогулочными маршрутами, смотровыми площадками, устройством детских и других площадок для отдыха и досуга (террасы для отдыха), установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, шезлонги, садовая и парковая мебель), парковок, а также устройство полноценного освещения. 

«Символично, что сегодня на Вертолетной площадке присутствуют молодожены. Очень хочется, чтобы это место стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими, чтобы полюбоваться по Волгу. Пусть это место наполняет нас силой и любовью к родному городу», – поделилась своими впечатлениями Елена Лапушкина.

На открытии Елена Лапушкина вместе с депутатом Госдумы Виктором Казаковым поздравила молодоженов и вручила им памятные подарки от администрации. 

«От души вас поздравляю с этим важным событием и надеюсь, этот день навсегда останется у вас в памяти. Спасибо, что сегодня разделили с нами радость от открытия Вертолетной площадки», ­– поблагодарила молодоженов Елена Лапушкина.

Вертолетная площадка располагается на живописном берегу реки Волги, и за многие годы это место полюбилось жителям области и туристам. Здесь проводятся торжественные мероприятия, празднуют свадьбы и дни рождения. Горожане используют это место для прогулок семьей, сюда приезжают гости города, если хотят насладиться красотой Волги и Жигулевских гор.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Вертолетная площадка открытие Самара

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