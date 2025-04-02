Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая технология позволяет быстро и легко зарегистрировать питомца в системе, что значительно упрощает его поиск в случае пропажи.
Резиденты «Жигулёвской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети.
Вячеслав Федорищев поставил задачу начать ремонт улицы Дачной в этом году
Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины 
Сдать на переработку автомобильные шины могут жители и предприниматели в Самаре
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков.
5 апреля в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром"
Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года.
Тольяттинский врач: профилактический медицинский осмотр ребенка, что важно знать родителям
Участие – платное. Количество мест ограничено.
Самарцев приглашают принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам»
Посетители библиотеки могут увидеть разнообразную литературу современных авторов, писавших о событиях тех далёких лет.
В СОУНБ начала работу книжная выставка к 80-летию Победы
Выставка «Советский Адидас» покажет, как западный бренд стал частью поздней советской культуры, оказав огромное влияние на моду и стиль жизни.
3 апреля в Музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.87
-0.63
EUR 91.96
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сдать на переработку автомобильные шины могут жители и предприниматели в Самаре

2 апреля 2025 14:54
84
Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины 

В период генеральной уборки города жители Самары, а также управляющие компании, наводя порядок на своих территориях, могут бесплатно сдать на переработку и утилизацию старые и бесхозные автомобильные покрышки. Управление вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» готово принять покрышки от легковых и грузовых шин диаметром до R22,5 (в том числе шипованные и крашеные), а также камеры легковых и грузовых шин.

Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины 

Руководители автотранспортных предприятий, автосервисов и других организаций, а также индивидуальные предприниматели могут утилизировать отработанные покрышки, заключив с управлением вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» договор. Подробную информацию об условиях можно получить на сайте https://uvr.tatneft.ru/, у ведущих специалистов управления вторичных ресурсов по телефонам: 8 (855) 330-42-39, доб. 57491, 8 (917) 255-22-88 или по электронной почте: MukhammadievEA@tatneft.tatar. 

Участок переработки ПАО «Татнефть» расположен по адресу: город Самара, поселок Зубчаниновка, улица Товарная, 72 и работает ежедневно с 8:00 до 20:00. 

Обращаем внимание управляющих компаний, что при большом количестве собранных шин и невозможности организовать доставку до пункта приема ПАО «Татнефть» безвозмездно направит свой транспорт. При этом погрузку должна обеспечить сама управляющая компания.

Специалисты напоминают, что отработанные автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому Росприроднадзором, относятся к отходам IV класса опасности. При неправильной утилизации они могут попасть на свалку, где будут выделять токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы. 

Сдайте старые покрышки и будьте уверены, что их утилизируют правильно!

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети.
02 апреля 2025, 15:15
Вячеслав Федорищев поставил задачу начать ремонт улицы Дачной в этом году
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети. Благоустройство
56
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков.
02 апреля 2025, 14:49
5 апреля в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром"
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков. Культура
105
Участие – платное. Количество мест ограничено.
02 апреля 2025, 14:25
Самарцев приглашают принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам»
Участие – платное. Количество мест ограничено. Общество
115

В центре внимания
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
210
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
195
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
245
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
967
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
450
Весь список