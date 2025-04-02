Сдать на переработку автомобильные шины могут жители и предприниматели в Самаре

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В период генеральной уборки города жители Самары, а также управляющие компании, наводя порядок на своих территориях, могут бесплатно сдать на переработку и утилизацию старые и бесхозные автомобильные покрышки. Управление вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» готово принять покрышки от легковых и грузовых шин диаметром до R22,5 (в том числе шипованные и крашеные), а также камеры легковых и грузовых шин.



Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины



Руководители автотранспортных предприятий, автосервисов и других организаций, а также индивидуальные предприниматели могут утилизировать отработанные покрышки, заключив с управлением вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» договор. Подробную информацию об условиях можно получить на сайте https://uvr.tatneft.ru/, у ведущих специалистов управления вторичных ресурсов по телефонам: 8 (855) 330-42-39, доб. 57491, 8 (917) 255-22-88 или по электронной почте: MukhammadievEA@tatneft.tatar.

Участок переработки ПАО «Татнефть» расположен по адресу: город Самара, поселок Зубчаниновка, улица Товарная, 72 и работает ежедневно с 8:00 до 20:00.



Обращаем внимание управляющих компаний, что при большом количестве собранных шин и невозможности организовать доставку до пункта приема ПАО «Татнефть» безвозмездно направит свой транспорт. При этом погрузку должна обеспечить сама управляющая компания.



Специалисты напоминают, что отработанные автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому Росприроднадзором, относятся к отходам IV класса опасности. При неправильной утилизации они могут попасть на свалку, где будут выделять токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы.



Сдайте старые покрышки и будьте уверены, что их утилизируют правильно!

Фото: администрация Самары