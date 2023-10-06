Самарцы могут оценить качество дорог

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Официальный канал нацпроекта «Безопасные качественные дороги», посвященный его реализации в Самарской области, с 5 октября 2023 года проводит публичный опрос среди жителей региона.

В 2023 году в Самарской области преобразится более 350 км региональных трасс и дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. Поэтому предлагается ответить на вопрос, чего больше всего сейчас не хватает на региональных дорогах.

Предлагаются такие варианты: ровного покрытия, освещения, пешеходных переходов, транспортных развязок, камер видеофиксации, полос движения, пешеходного и барьерного ограждений. Есть даже вариант «воспитанных водителей» и «всего перечисленного». Также голосующим предлагается самим дополнить указанный список.

Проголосовать можно по ССЫЛКЕ в группе «Дороги Самарской области».

Сроки завершения опроса не обозначены, пишет СитиТраффик.