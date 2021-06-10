Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр управления регионом Самарской области входит в первую тройку территорий ПФО по качеству работы в системе «Инцидент Менеджмент».
Игорь Комаров оценил работу Центров управления регионами
Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.
Дмитрий Азаров поставил задачу сдать насосно-фильтровальную станцию в Большой Глушице досрочно
К благоустройству в Нефтегорске подошли комплексно.
К 1 сентября в Нефтегорске появятся два теннисных корта, спортивная и детская площадки
Проект направлен на поиск и рассказ о неизвестных страницах истории нашего Отечества.
Из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
Сегодня водолазы начали плановые работы у пляжа в районе I очереди самарской набережной.
 Самарские пляжи обследуют водолазы
Чтобы защитить свои данные, Apple рекомендует делать резервную копию и сбрасывать устройства перед сдачей в сервисный центр.
Apple заплатила несколько миллионов долларов компенсации студентке после слива её обнаженных фото
Ежедневно будут дежурить 44 спасателя. 
На берегу Волги начали работать 14 спасательных постов
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

 Самарские пляжи обследуют водолазы

10 июня 2021 16:26
76
Сегодня водолазы начали плановые работы у пляжа в районе I очереди самарской набережной.

Как правило, в обследовании принимают участие сразу несколько человек: на небольшой глубине, возле поверхности воды и для осмотра самого дна. Сезонные работы водолазная служба продолжит на постоянной основе, пока будут функционировать официальные городские пляжи.

По результатам обследования составляют так называемую карту глубин. Она позволяет определять места установки буйков, ограничивающих зону плавания, и формировать участки для купания граждан, не умеющих плавать.

Кроме того, на пляжи начинается поставка специализированного оборудования. Всего разместят 1430 единиц оборудования, из которых около 400 штук – абсолютно новых.

Для удобства отдыхающих установят 37 передвижных туалетных кабин дополнительно к тем, что уже имеются за парапетом на самарской набережной. Их места определены: на кромке песка, ближе к верхним границам пляжных зон.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: водолазы пляжи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские пляжи почти готовы к купальному сезону
09 июня 2021, 10:22
Самарские пляжи почти готовы к купальному сезону
В этом году на территории 32 муниципальных образований области планируется подготовить 71 место организованного отдыха вблизи водоёмов, в том числе 38 пляжей. Общество
234
Сегодня под спуском по улице Ленинградской подрядчик приступил к планировке песка.
08 июня 2021, 15:36
В Самаре продолжается обустройство городских пляжей
Сегодня под спуском по улице Ленинградской подрядчик приступил к планировке песка. Благоустройство
475
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
08 июня 2021, 13:56
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что проверки запланированы и во время купального сезона. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
550

В центре внимания
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
92
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
357
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
279
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
340
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
444
Весь список