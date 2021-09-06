Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров призвал ректоров вузов активнее включаться в работу по привлечению талантливых абитуриентов в регион.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области
Чемпионат мира с участием 24 сборных пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
Тигр - официальный талисман ЧМ-2022 по волейболу в России
Он скопировал и распечатал на бумажном носителе информацию о телефонных соединениях абонентского номера гражданина.
В Самаре сотрудник  офиса продаж оператора сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров
Мамам Самарской области помогут реализовать бизнес-идеи.
До 21 сентября можно подать заявку для участия в проекте «Мама-предприниматель»
При поддержке региона будут реализованы 56 проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
В регионе подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям
Самарская область характеризуется относительно высоким уровнем благосостояния населения в стране.
Самарская область заняла пятое место в ПФО по минимальной доле населения с низким доходом
Об этом рассказал адвокат Петр Хархорин.
Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии
Ему было 88 лет.
Умер Жан-Поль Бельмондо
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Samara Ground Art Festival 2021 продолжается

6 сентября 2021 17:22
179
Еще два художника начали рисовать муралы в центре Самары.

Samara Ground Art Festival 2021 продолжается. К художникам Cobre и Марии Хардиковой, которые с прошлой недели работают на объектах на улице Галактионовской, присоединились Павел Orez и Алексей Кислов.

Orez начал расписывать фасад дома на улице Пушкина, 195. Он изобразит портрет женщины. Рисунок будет выполнен в оттенках голубого и красного.

"В отличие от предыдущих работ для Самары я выбрал более нежные цвета", - отметил Павел Orez.

Алексей Кислов на здании №20 на улице Маяковского работает над ярким муралом. Он нарисует дерево.

"Я планирую обыграть классический славянский орнамент и использовать символ «древо жизни», куда я помещу своих персонажей. Я часто использую этот символ, а в эскизе для Samara Ground решил превратить его в некий фантастический цветок. У моих персонажей есть своя жизнь и трактовать эти образы можно по-разному: это животные-персонажи с человеческими лицами. Когда животное наделяется человеческим лицом, мне кажется, что в персонаже визуально проявляются не только инстинкты, но и душа", - рассказал Алексей Кислов о своей будущей работе.

Павел Orez - уличный художник из пограничного города Благовещенска, который расположен на границе с Китаем. Это немного повлияло на его творчество, в котором он вдохновляется культурой Европы и Азии. Цветовые комбинации и паттерны он берет из азиатских культур. В работе всегда присутствует момент импровизации.

Алексей Кислов - художник из Крыма и в его творчестве заметно влияние этой локации. Он рисует сюрреалистические образы. Обычно работает с фантасмагорическими персонажами, а его сюжеты полны символов и аллюзий.

Художники за время фестиваля нарисуют 15 муралов. Девять из них - в Самаре, шесть - в Тольятти. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две - в Самаре и одна - в Тольятти.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров призвал ректоров вузов активнее включаться в работу по привлечению талантливых абитуриентов в регион.
6 сентября 2021  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области
92
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
6 сентября 2021  13:51
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
295
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
6 сентября 2021  13:09
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
413
6 сентября 2021  11:32
Сентябрь приготовил метеозависимым два серьезных испытания, предупреждают самарские медики
175
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
6 сентября 2021  11:00
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
352
Весь список