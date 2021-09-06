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Samara Ground Art Festival 2021 продолжается. К художникам Cobre и Марии Хардиковой, которые с прошлой недели работают на объектах на улице Галактионовской, присоединились Павел Orez и Алексей Кислов.

Orez начал расписывать фасад дома на улице Пушкина, 195. Он изобразит портрет женщины. Рисунок будет выполнен в оттенках голубого и красного.

"В отличие от предыдущих работ для Самары я выбрал более нежные цвета", - отметил Павел Orez.

Алексей Кислов на здании №20 на улице Маяковского работает над ярким муралом. Он нарисует дерево.

"Я планирую обыграть классический славянский орнамент и использовать символ «древо жизни», куда я помещу своих персонажей. Я часто использую этот символ, а в эскизе для Samara Ground решил превратить его в некий фантастический цветок. У моих персонажей есть своя жизнь и трактовать эти образы можно по-разному: это животные-персонажи с человеческими лицами. Когда животное наделяется человеческим лицом, мне кажется, что в персонаже визуально проявляются не только инстинкты, но и душа", - рассказал Алексей Кислов о своей будущей работе.

Павел Orez - уличный художник из пограничного города Благовещенска, который расположен на границе с Китаем. Это немного повлияло на его творчество, в котором он вдохновляется культурой Европы и Азии. Цветовые комбинации и паттерны он берет из азиатских культур. В работе всегда присутствует момент импровизации.

Алексей Кислов - художник из Крыма и в его творчестве заметно влияние этой локации. Он рисует сюрреалистические образы. Обычно работает с фантасмагорическими персонажами, а его сюжеты полны символов и аллюзий.

Художники за время фестиваля нарисуют 15 муралов. Девять из них - в Самаре, шесть - в Тольятти. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две - в Самаре и одна - в Тольятти.