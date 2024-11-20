С начала года по программе капремонта в Самарской области отремонтировали 729 домов 

97

Многоквартирные дома ежегодно обновляют в России по программе капитального ремонта уже 10 лет. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что процесс обветшания домов невозможно прекратить, но можно продлить срок службы зданий. На это и нацелено своевременное проведение капитального ремонта.

С начала года наибольшее количество домов отремонтировали в Санкт-Петербурге – 1 136, Самарской области – 729, Республике Татарстан – 682, Краснодарском крае – 610, а также в Москве и Московской области.

Всего с 2014 по 2023 год в Самаре отремонтировали 2643 многоквартирных дома.