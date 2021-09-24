С 25 сентября изменится схема дорожного движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии 

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С 25 сентября в рамках строительства транспортной развязки в районе улиц Ново-Садовой и Советской Армии перейдут к 4 этапу организации движения.

Как сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, до окончания работ по строительству данной развязки закроется движение по основному створу улицы Ново-Садовой. В районе ДК «Современник» машины будут разъезжаться по разным проезжим частям.

Транспортные потоки пойдут по дублерам, по четырем полосам проезжей части. От АЗС «Татнефть» до улицы Советской Армии движение будет осуществляться по дублеру на нечетной стороне в обоих направлениях, а далее будет разведено:

- в направлении «в город» – по дублеру от улицы Советской Армии до дома № 174 по улице Вторая просека (транспорт, которому необходимо следовать в центр Самары, будет двигаться по улице Советской Армии и выезжать на улицу Ново-Садовую в районе дома № 220 по улице Советской Армии);

- в направлении «из города» – по дублеру нечетной стороны (движение по дублеру будет начинаться в районе дома № 283 по улице Ново-Садовой).

Также в целях улучшения проходимости потоков и обеспечения возможности снизить трафик вблизи строящейся развязки для организации движения будут использоваться и прилегающие улицы.

В связи с возведением новой развязки по улице Ново-Садовой Департамент городского хозяйства и экологии Самары заблаговременно позаботился о производстве ремонта дорог, примыкающих к зоне строительства. Работы завершены на 17 объектах. Участки дорог общей протяженностью более 12 км и общей площадью около 71 тысячи кв. м были отремонтированы разными методами («картами свыше 100 погонных метров, комплексно).

Кроме того, планируется запустить движение автомобилей через территорию МТЛ «Арена» (для этого будут открыты шлагбаумы) на участке от улицы Пятая просека до улицы Советской Армии в срок до конца сентября текущего года, а именно:

- по проезду от улицы Советской Армии до улицы XXII Партсъезда;

- по улице Пятая просека от дома № 274 по улице Советской Армии до дома № 129 по улице Пятая просека.

Информация в части корректировки схем движения общественного транспорта будет размещена дополнительно.