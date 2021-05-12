Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику

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В столице Самарского региона приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на главной артерии города – Московском шоссе. Заменить изношенный слой дорожной одежды по основному ходу автомобильной дороги с семью полосами движения и протяженностью 8 км, стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года.

На сегодняшний день подрядная организация выполнила фрезерование верхнего слоя на всем протяжении ремонтируемого участка, обновила трамвайное междупутье с применением литой асфальтобетонной смеси на пересечении основной магистрали с улицами Ново-Вокзальной и Врубеля, завершает устройство дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова.

Дорожникам в сжатые сроки предстоит уложить более 233-х тысяч квадратных метров высококачественной асфальтобетонной смеси.

«Смесь, которая здесь применяется, готовится уже по стандартам нового ГОСТа, определённый подобранный состав плюс применение полимерного битумного вяжущего позволяют улучшить качество смеси и увеличить срок эксплуатации. Также сама технология. Одновременно работают несколько укладчиков, что делает продольный стык более прочным. Благодаря самоходному перегружателю техника делает меньше остановок, покрытие получается ровным, а также поддерживается оптимальная температура смеси», - рассказал заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

Напомним, в данный момент строительные работы ведутся на двух дорогах, обеспечивающих основные транспортные потоки города, Московском шоссе и улице Ново-Садовой, сообщает пресс-служба облправительства.

Выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности, разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей в период масштабного строительства поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Пока не выполнен ремонт Московского шоссе, Ново-Садовая перекрываться не будет. Планируем завершить работы быстро. Задача - закончить работы по укладке верхнего слоя Московского шоссе по основному ходу уже в июне», - пояснила Оксана Волохова, главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Ограничений по движению автотранспортных средств по Московскому шоссе не будет. По поручению Губернатора основные работы по обновлению дорожного покрытия организованы в ночное время суток. Только в ночное время планируется частичное перекрытие половины проезжей части.