Рекультивация несанкционированной свалки в Чапаевске на улице Расковой близится к завершению

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В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в целях реализации задачи «Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены» на территории городского округа Чапаевск ведутся работы по рекультивации несанкционированной свалки в районе гаражного массива по улице Расковой.



Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников и молодежный министр Иван Каранов посетили объект и проверили, как идет рекультивация.



Площадь свалки составляет 2 гектара, объем отходов – 8,2 тыс. тонн.

В настоящее время выполняются работы по разработке свалочного грунта с твердыми бытовыми отходами и вывоз их на полигон и завоз пригодного для обратной засыпки грунта (суглинок).



"С августа по октябрь 2022 года будет проведен биологический этап рекультивации – устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне (экомат) и полив посевов трав водой",- рассказал молодому коллеге Михаил Студенников.





Фото: департамент информационной политики СО