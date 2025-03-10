Расселенный аварийный дом на улице Нагорная в Самаре снесли

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Расселенный аварийный дом, ранее располагавшийся по адресу: улица Нагорная, 205, снесен.

Дом находился рядом с образовательным учреждением и был признан аварийным еще до 1 января 2017 года. В рамках госпрограммы переселения граждан из аварийного жилья жители были расселены, однако сам дом оставался заброшенным. После пожара соседство с разрушающимися стенами дома было небезопасным, а вопрос сноса долгое время не решался.

Участок, на котором располагался дом, входит в зону комплексного развития территории. В планах инвестора проекта – ООО «Премьер-инвестстрой» - здание по указанному адресу должны были снести до конца 2026 года. По итогам проведенных переговоров инвестор принял обязательство снести аварийное строение ранее намеченного.

Всего в текущем году в Самаре запланирован демонтаж 80 аварийных домов с площади более 25 тыс. кв. м.

Фото: администрация Самары