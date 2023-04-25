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До конца 2023 года планируется получить положительное заключение экспертизы и направить заявку на выделение финансирования.
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Проект реконструкции улицы Дачной в Самаре находится в разработке

25 апреля 2023 20:41
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До конца 2023 года планируется получить положительное заключение экспертизы и направить заявку на выделение финансирования.

Состояние улично-дорожной сети Самары на непрерывном контроле. Одна из улиц, которая вызывает справедливые нарекания горожан и находится под пристальным вниманием специалистов, – улица Дачная.

В настоящее время по заказу Департамента градостроительства Самары продолжаются работы, касающиеся объекта «Реконструкция улицы Дачной от Московского шоссе до улицы Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь – реконструкция улицы Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь – реконструкция улицы Дачной от улицы Пензенской до улицы Горной)».

«В текущий период Департаментом градостроительства разрабатывается проект реконструкции улицы Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Согласно проекту планировки территории полный створ дороги – 4 полосы по 3,25 метра. Стоит отметить, что наибольшее количество разрушений зафиксировано на отрезке от улицы Пензенской до улицы Чернореченской. Нашими коллегами из другого профильного департамента периодически проводится поддерживающий аварийно-ямочный ремонт. Но это лишь временные меры до момента полной реконструкции улицы Дачной. Ресурсоснабжающими организациями было указано на огромное количество инженерных коммуникаций. В связи с тем, что были получены соответствующие технические условия, принято решение о необходимости смещения дорожного полотна, чтобы не выносить все существующие сети. Это оптимально, поскольку, по первоначальным расчетам, переустройство сетей обойдется в 3 раза дороже строительства дороги, – пояснил руководитель Департамента градостроительства г. о. Самара Василий Чернов. – В качестве пробного варианта первая часть проекта разработана. В отдельных локациях понадобится уменьшение парковочных мест. Проект направлен на рассмотрение ресурсоснабжающих организаций, после чего, если данная концепция будет принята, мы продолжим заниматься проектированием. В наших планах до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы, а затем направить заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала реконструкции в 2024 году».

Таким образом, учитывая замечания эксплуатирующих организаций, наличие разветвленной сети подземных инженерных коммуникаций в полосе отвода под реконструкцию дороги, стесненные условия существующей застройки и расположение объектов капитального строительства в непосредственной близости от зоны предполагаемого производства работ, выполняется корректировка ранее разработанных проектных решений.

Предусматривается разделение выполнения строительно-монтажных работ на 2 этапа: 1-й этап – перекладка инженерных коммуникаций, 2-й этап – реконструкция автомобильной дороги. Внесение коррективов необходимо с целью определения возможностей выноса части инженерных коммуникаций, которые все-таки попадут в границы нового дорожного полотна, и оптимизации стоимости работ. Кроме того, идет поиск решений, чтобы в период реконструкции обеспечить жителям проезд к своим домам.

«В данный момент рассматриваем вопрос, касающийся только первой очереди реконструкции. К разработке проекта планировки территории в рамках второй очереди приступим в 2024 году, с возможностью начала проектирования в 2025 году – разумеется, при условии выделения финансирования», – добавил Василий Чернов.
 

Фото:   администрация Самары

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