Проект новой очереди самарской набережной скорректировали по затратам

На заседании рабочей группы при министерстве градостроительной политики Самарской области обсудили доработки проекта новой очереди набережной, которая пройдет от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС. В совещании приняли участие представители городской администрации и проектной организации.

Министр градостроительной политики региона Андрей Грачев сообщил, что основные предложения касались снижения расходов на строительство и дальнейшую эксплуатацию объекта. В частности, предложено исключить из проектной документации арт-объекты рекламного характера, а также пересмотреть состав декоративных элементов.

Отдельные предложения касаются инфраструктуры и благоустройства. Рассматривается возможность строительства причала на Ульяновском спуске для организации официальной переправы через Волгу, а также установка функциональной и архитектурной подсветки променада. Разработчиков также попросили предусмотреть разные сценарии использования пространства в зависимости от времени суток и сезона, чтобы сделать набережную более привлекательной для горожан и туристов, пишет samaraonline24.ru.