Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция

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Работы по реконструкции улицы XXII Партсъезда по-прежнему ведутся опережающими темпами. Так, на верхнем участке в границах Московского шоссе и улицы Ново-Садовой сегодня состоялась первая укладка асфальтобетона: на отрезке протяженностью порядка 280 метров устраивают верхний слой основания, используя смесь А32ОТ.

Она предназначена для тяжелых условий эксплуатации.



Общая толщина слоев составит 119 сантиметров. А в дальнейшем поверх уложат еще два слоя – 8 и 5 сантиметров. При этом финишное покрытие будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем.



После укладки верхнего слоя основания начнут устанавливать дорожный бортовой камень, заниматься обустройством всех примыканий, съездов на парковки, подъездов к зданиям, поворотных и разворотных локаций. Только после этого начнутся работы с финишным слоем покрытия проезжей части. Ориентировочно это произойдет в сентябре.



Сейчас одновременно с укладкой замыкающего слоя основания проезжей части продолжается комплекс работ на инженерных сетях.



Параллельно строится теплотрасса. Осталось справиться с поставленными задачами на 3-х вводах в существующие сети.



Переустраивали и газопровод, теперь он запущен в работу по постоянной схеме.



Сейчас вдоль дороги организована прокладка кабеля системы освещения. Работы ведутся в строгом соответствии с выданными техническими условиями.



Разделительная полоса, ограждения, светофоры, дорожные знаки появятся на верхнем участке гораздо позже. Создадут все необходимое для того, чтобы транспортная развязка была безопасной и удобной.



Согласно контракту срок выполнения подрядчиком строительно-монтажных работ – конец января 2025 года. Срок действия контракта – до конца февраля.