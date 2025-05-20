Перечень ремонта федеральных дорог на территории региона в 2025 году

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Перечень ремонта федеральных дорог на территории Самарской области в 2025 году:



М-5 «Урал» (км 975+963 - км 982+000) от Тольятти до Зеленовки;

М-5 «Урал», Подъезде к г. Самаре (км 0 – км 12);

Р-229 (км 49+700 - км 61+445);

А-300 (км 50+000 - км 62+000) в районе Подъем-Михайловки.



"Специалисты отфрезеруют выработавший свой ресурс асфальт с трещинами и колейностью, после чего устроят выравнивающие слои и для обеспечения ровной и износостойкой поверхности устроят тонкослойное покрытие из горячей асфальтобетонной битумоминеральной смеси. Кроме того, укрепят обочины ранее отфрезерованным асфальтобетоном, с последующей планировкой и уплотнением. Технология устройства слоев износа позволяет быстро восстановить основные технико-эксплуатационные характеристики дороги, такие как ровность и сцепление, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения", - сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Фото: минтранс СО