Открытие нового театра в Самаре перенесли на 2025 год

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Стало известно, что сейчас происходит в бывшем кинотеатре «Россия» на улице Чернореченской. Объект посетила мэр Самары Елена Лапушкина.

— Рабочие занимаются фасадом здания, активно ведут отделочные работы по всему периметру. Преображают пространство и внутри. Кроме того, рабочие собирают механику сцены и оборудование для концертного зала, — рассказал замглавы самарского депстроя Юрий Дидковский.

Известно, что после окончания работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Подрядчик должен завершить все работы до конца года. Но открытие театра, как сообщили власти, произойдет уже в 2025-м.

По проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями, пишет 63.ру.