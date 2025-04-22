Я нашел ошибку
Главные новости:
В районе происшествия действует режим ЧС.
Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четыре человека
Чай каркаде изготавливается из цветков гибискуса, и его популярность во многом объясняется полезными свойствами и необычным вкусом.
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде
Павел Ростовцев посетил областную спортивную школу «Чайка». Он осмотрел основные здания, лыжероллерную трассу и лыжные трассы с целью оценки дальнейшего развития учреждения.
Самарскую область посетил вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев
В Самаре продолжается инвентаризация незаконно размещенных торговых объектов и гаражей.
Освобождаемые от незаконных объектов земельные участки в Самаре благоустроят
Коза вернулась на вершину грота.
Скульптуру Козы в Струковском саду капитально отремонтировали
Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного.
«Т Плюс» приступила к подготовке инженерных коммуникаций Самары к новому отопительному сезону
В своих работах юные участники, дети от 8 до 18 лет, изобразили улицы и дороги Самары, региона и страны.
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Среди экспонатов выставки – работы, в которых молодые творцы отразили технику исконных ремесел народов России, передали идею бережного отношения к природе и любви к родному краю.
В Самарской детской картинной галерее наградят победителей и откроется выставка Всероссийского конкурса «Наш дом – планета Земля»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
В самарском Доме журналистов 23 апреля откроется фотовыставка «Дорогие мои старики»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Освобождаемые от незаконных объектов земельные участки в Самаре благоустроят

22 апреля 2025 20:35
226
В Самаре продолжается инвентаризация незаконно размещенных торговых объектов и гаражей.

В Самаре продолжается инвентаризация незаконно размещенных торговых объектов и гаражей. В рамках рабочего объезда Октябрьского и Советского районов глава Самары Иван Носков осмотрел территорию вдоль ул. Карла Маркса, где в 70-80-е годы размещали гаражи, которые по информации жителей в настоящее время не используются и представляют опасность.

«Незаконные гаражные постройки и целые массивы – хаотично расположенные, неоформленные или бесхозные – проблема не только для Октябрьского района, но и для Самары в целом. Будем постепенно их демонтировать и решать, как использовать освободившиеся территории – с пользой для города и его жителей. Параллельно будем вести и работу с владельцами законно установленных гаражей. Требования простые – содержать имущество в чистоте и порядке, соблюдать меры пожарной безопасности», - отметил глава Самары Иван Носков.

По поручению главы города, постройки вдоль всей ул.Карла Маркса будут инвентаризованы, незаконно установленные вывезены. Администрация Октябрьского района демонтирует сломанный бетонный забор, который ограждает гаражный массив и нередко становится местом складирования мусора, подготовит предложения по использованию освобожденных земельных участков. 

В городе продолжается выявление и снос незаконных объектов торговли. «Такие объекты как стихийный авторынок на Антонова-Овсеенко – это очевидный пережиток 90-х. Сегодня торговля должна быть цивилизованной, комфортной и удобной для покупателей», - отметил Иван Носков по итогу проверки содержания авторынка на улице Антонова-Овсеенко в Советском районе. Данный авторынок не имеет официального статуса ярмарки и не включен в соответствующий региональный реестр. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Павел Ростовцев посетил областную спортивную школу «Чайка». Он осмотрел основные здания, лыжероллерную трассу и лыжные трассы с целью оценки дальнейшего развития учреждения.
22 апреля 2025, 21:25
Самарскую область посетил вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев
Павел Ростовцев посетил областную спортивную школу «Чайка». Он осмотрел основные здания, лыжероллерную трассу и лыжные трассы с целью оценки дальнейшего... Спорт
160
Коза вернулась на вершину грота.
22 апреля 2025, 20:01
Скульптуру Козы в Струковском саду капитально отремонтировали
Коза вернулась на вершину грота. Благоустройство
194
Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного.
22 апреля 2025, 19:14
«Т Плюс» приступила к подготовке инженерных коммуникаций Самары к новому отопительному сезону
Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка... ЖКХ
219

В центре внимания
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
288
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
267
Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства
22 апреля 2025  10:51
Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства
230
В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля
22 апреля 2025  10:00
В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля
287
В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка
22 апреля 2025  09:57
В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка
258
Весь список