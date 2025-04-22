Освобождаемые от незаконных объектов земельные участки в Самаре благоустроят

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В Самаре продолжается инвентаризация незаконно размещенных торговых объектов и гаражей. В рамках рабочего объезда Октябрьского и Советского районов глава Самары Иван Носков осмотрел территорию вдоль ул. Карла Маркса, где в 70-80-е годы размещали гаражи, которые по информации жителей в настоящее время не используются и представляют опасность.



«Незаконные гаражные постройки и целые массивы – хаотично расположенные, неоформленные или бесхозные – проблема не только для Октябрьского района, но и для Самары в целом. Будем постепенно их демонтировать и решать, как использовать освободившиеся территории – с пользой для города и его жителей. Параллельно будем вести и работу с владельцами законно установленных гаражей. Требования простые – содержать имущество в чистоте и порядке, соблюдать меры пожарной безопасности», - отметил глава Самары Иван Носков.



По поручению главы города, постройки вдоль всей ул.Карла Маркса будут инвентаризованы, незаконно установленные вывезены. Администрация Октябрьского района демонтирует сломанный бетонный забор, который ограждает гаражный массив и нередко становится местом складирования мусора, подготовит предложения по использованию освобожденных земельных участков.



В городе продолжается выявление и снос незаконных объектов торговли. «Такие объекты как стихийный авторынок на Антонова-Овсеенко – это очевидный пережиток 90-х. Сегодня торговля должна быть цивилизованной, комфортной и удобной для покупателей», - отметил Иван Носков по итогу проверки содержания авторынка на улице Антонова-Овсеенко в Советском районе. Данный авторынок не имеет официального статуса ярмарки и не включен в соответствующий региональный реестр.

Фото: администрация Самары