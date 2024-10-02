осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе

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Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары заключены все 4 муниципальных контракта, по которым подрядчики, определившиеся в результате конкурсных процедур, организуют работы по ремонту улично-дорожной сети, запланированные на осень этого года. Специалисты продолжают трудиться в интенсивном темпе. Напомним, что возможность дополнительных объемов ремонта автодорог и пешеходных зон появилась благодаря значительным средствам, выделенным по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Согласно вышеуказанным контрактам масштабная ремонтная кампания должна завершиться до конца дорожно-строительного сезона, пока климатические условия позволяют выполнять весь технологический цикл, включая укладку горячего асфальтобетона.

«В летний период дорожно-строительные организации были сосредоточены по большей части на ремонте проезжих частей, тротуаров и других элементов улично-дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», с чем справились до конца августа. А сейчас, пока температуры наружного воздуха высокие и погода не дождливая, по контрактам, обеспеченным дополнительными материальными средствами, специалисты стараются оперативно выполнять новые задачи, при этом с таким же высоким качеством. Контроль усилен еще и потому, что сроки ремонтов сжатые. В связи с этим мы обозначили необходимость вести работы в несколько смен, включая ночные, а также максимально направлять на объекты персонал и дорожную технику в выходные дни», – подчеркнул заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Андриянов.

К настоящему времени из 48 тротуаров на 7 ремонт полностью завершен: на улице Мичурина от проспекта Масленникова до улицы Ерошевского, в Молодежном переулке (в районе дома № 13), по проспекту Карла Маркса от улицы Академика Солдатова до проезда Г. Митирева, по улице Зеленой от улицы Бакинской до улицы Медицинской и др. Еще 21 объект охвачен работами, они в разной степени готовности.

Стоит отметить, что, помимо тротуаров, приводят в порядок лестницы. В перечень ремонтируемых их включили, в том числе, с учетом многочисленных обращений горожан. Например, несколько лестниц обновляют на улице Советской Армии. Подходы к лестничным спускам и подъемам в результате работ также будут в нормативном состоянии.

В рамках ремонта проезжих частей большими «картами» закончены работы на участках нескольких улиц, например, на улице Симферопольской – от Красноглинского шоссе до улицы Крайней, на улице Гайдара – от улицы Сергея Лазо до Красноглинского шоссе, на улице Шоссейной – от Смышляевского шоссе до дома № 96 по улице Чапаева. Многие объекты находятся в ремонте. Уже идет укладка покрытия на улице XXII Партсъезда – в границах Заводского шоссе и улицы Гагарина. Так, за прошедшую ночь здесь уложили 3 000 кв. м. нового полотна (верхний слой). На данном участке, как и на остальных, предусмотрено использование высокопрочной смеси последнего поколения. Также отфрезеровали покрытие автодороги в Ташкентском переулке – от улицы Черемшанской до улицы Енисейской и на улице Дыбенко – от улицы Советской Армии до улицы Свободы. Контроль за ходом работ обеспечен на каждом этапе.