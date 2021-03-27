Обновленную вертолетную площадку в Самаре откроют к 1 июля 2021 года

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Знаменитая "Вертолётка" в Самаре будет открыта для посетителей к 1 июля 2021 года. Об этом в эфире ГТРК «Самара» рассказала глава города Елена Лапушкина.

Благоустройство одного из самых популярных видовых мест города начали в 2020 году. Работы будут продолжаться и в 2021 году, отметила Елена Лапушкина. Однако объект будет сдан досрочно, чтобы самарцы и гости города уже нынешним летом смогли побывать на площадке и насладиться прекрасным видом на Волгу и Жигулёвские ворота.

«Проект очень интересный, проект многоплановый, проект многоуровневый. Не буду открывать всех секретов, хочется, чтобы каждый человек, который посетит обновленную вертолётную площадку, создал своё впечатление об этой территории», - отметила в студии ГТРК «Самара» Елена Лапушкина.

Как рассказала в региональном эфире канала "Россия-24" глава города, благоустраивается не только сама площадка, но и подъездные пути. В 2020 году обустроены тротуары, пешеходные дорожки, проведено освещение. Также будут организованы дополнительные парковочные места, заверила телезрителей Елена Лапушкина.