Объединение Самары с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк не планируется

Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова высказала мнение об объединении города с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк, которые территориально относятся к Волжскому району. Произошло это в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города, который прошел в пресс-центре "Комсомольской правды".

Участники дискуссии не раз упоминали, что данные микрорайоны хоть официально и не относятся к Самаре, но их население работает в городе и соответственно постоянно сюда приезжает. Отсюда возникают и проблемы с транспортной доступностью, и необходимость ее развивать.

На вопрос о том, планируется ли объединение Самары с Южным городом и Кошелев-Парком, Юлия Ашуркова ответила следующее:

"Было бы очень логично и комфортно с целью дальнейшего системного развития и Волжского района, и Самары, их объединить. Но для этого нужно согласие большинства жителей. Нужно понимать, что Волжский район — сельский. Поэтому большинство жителей имеют соответствующие льготы по ЖКХ, зарплаты социальные и тому подобное. Мы работаем с людьми и слышим их запросы. В моменте такое объединение пока не обсуждается. Сейчас мы плотно работаем с Волжским районом на предмет совместного развития приграничных территорий".

Среди плюсов объединения Самары с Южным городом и Кошелев-Парком вице-мэр отметила удобство транспортного каркаса, формирование единого бюджета, единой системы планирования:

"С точки зрения градостроительной, и с точки зрения стратегического развития, несомненно, да: сделать это было бы очень круто. Но прямо сейчас взмахнуть волшебной палочной и объединить город и район — слишком смело".

Вопрос объединения Самары с Южным городом и Кошелев-Парком поднимался, когда губернатором был Дмитрий Азаров. Однако резко против этого выступили жители микрорайонов, особенно Южного города. Поэтому данный вопрос поставили на паузу, пишет Волга-Ньюс.