Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре мошенники выдают себя за сотрудников тепловых компаний
В Самаре мошенники выдают себя за сотрудников тепловых компаний
В Самарской области изменится размер минимального взноса за капитальный ремонт с 2026 года
В Самарской области изменится размер минимального взноса за капитальный ремонт с 2026 года
На связи: у 87% ветеранов СВО есть закрепленный социальный координатор
На связи: у 87% ветеранов СВО есть закрепленный социальный координатор
«Экология» вновь стала главной по мусору в Самарской области
«Экология» вновь стала главной по мусору в Самарской области
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Объединение Самары с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк не планируется
Объединение Самары с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк не планируется
В Сызрани тушили пожар в магазине
В Сызрани тушили пожар в магазине
Путешествие в моде: железнодорожники на Фестивале «Территория Моды» в Самаре
Путешествие в моде: железнодорожники на Фестивале «Территория Моды» в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Объединение Самары с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк не планируется

22 октября 2025 17:31
77
Объединение Самары с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк не планируется

Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова высказала мнение об объединении города с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк, которые территориально относятся к Волжскому району. Произошло это в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города, который прошел в пресс-центре "Комсомольской правды".

Участники дискуссии не раз упоминали, что данные микрорайоны хоть официально и не относятся к Самаре, но их население работает в городе и соответственно постоянно сюда приезжает. Отсюда возникают и проблемы с транспортной доступностью, и необходимость ее развивать.

На вопрос о том, планируется ли объединение Самары с Южным городом и Кошелев-Парком, Юлия Ашуркова ответила следующее:

"Было бы очень логично и комфортно с целью дальнейшего системного развития и Волжского района, и Самары, их объединить. Но для этого нужно согласие большинства жителей. Нужно понимать, что Волжский район — сельский. Поэтому большинство жителей имеют соответствующие льготы по ЖКХ, зарплаты социальные и тому подобное. Мы работаем с людьми и слышим их запросы. В моменте такое объединение пока не обсуждается. Сейчас мы плотно работаем с Волжским районом на предмет совместного развития приграничных территорий".

Среди плюсов объединения Самары с Южным городом и Кошелев-Парком вице-мэр отметила удобство транспортного каркаса, формирование единого бюджета, единой системы планирования:

"С точки зрения градостроительной, и с точки зрения стратегического развития, несомненно, да: сделать это было бы очень круто. Но прямо сейчас взмахнуть волшебной палочной и объединить город и район — слишком смело".

Вопрос объединения Самары с Южным городом и Кошелев-Парком поднимался, когда губернатором был Дмитрий Азаров. Однако резко против этого выступили жители микрорайонов, особенно Южного города. Поэтому данный вопрос поставили на паузу, пишет Волга-Ньюс.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
92
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
198
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
180
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
435
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
331
Весь список