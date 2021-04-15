Нововведения при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудили в Самаре

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Нововведения при реализации в 2021 году национального проекта «Безопасные качественные дороги» сегодня обсудили на пресс-конференции, инициированной Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Среди спикеров – представители городов агломерации, которые задействованы в работах на средства нацпроекта, а также общественники (эксперты «ОНФ»). В ходе дискуссии были затронуты нюансы по нескольким направлениям нацпроекта.

В частности, новшества коснулись самого паспорта объекта, начиная с названия «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое изменилось на «Безопасные качественные дороги».

«В федеральный проект добавили подпрограмму «Мосты и путепроводы», благодаря которой сооружения приведут в нормативное состояние. До этого фигурировал километраж дорог. Внедрение в программу таких искусственных сооружений даст мощный толчок их обновлению», - отметил руководитель Департамента планирования и развития дорожного хозяйства Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

Изменения коснулись и материалов, используемых при ремонте дорог. К 2021 году вступил в действие новый национальный стандарт, который предусматривает использование новейших технологий. Так, впервые в практике ремонта на дорогах местного значения Самары идет укладка новой литой асфальтобетонной смеси ЛА11ВТ. Она отличается большей устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, в том числе, от вибрации при движении трамваев. В данный момент смесь применяют при ремонте трамвайного межпутья на пр. Кирова.

Кроме того, в Самаре будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Дорожное полотно из такого материала также будет отличаться повышенной прочностью. Например, такие характеристики в результате работ обретет путепровод «Кировский».

«Заводы по производству смесей переоборудованы, в материалах недостатка нет. После устройства дорожного покрытия с применением новинок еще предстоят лабораторные испытания проб – мы ожидаем высоких результатов», - отметил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

Помимо этого, на пресс-конференции отметили масштабы работ, которые предстоит выполнить в текущем дорожно-строительном сезоне. Всего в этом году во всех районах Самары комплексно – от фасада до фасада (ремонт автодорожного покрытия, тротуаров, газонов, замена бортовых камней, выставление на проектную отметку люков инженерных коммуникаций, обновление средств организации дорожного движения и др.) по нацпроекту преобразятся 5 улиц. 25 участков отремонтируют по методу больших «карт» (свыше 100 п. м). В результате работ комфортными, благоустроенными и безопасными для автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта станут еще около 48 км дорог.

Объекты, отремонтированные в предыдущие годы, тоже продолжают находиться на контроле.

«Из 600 тысяч квадратных метров ранее отремонтированных дорог нарекания вызвали только 150 квадратных метров. Основное замечание – естественный износ дорожной разметки на участках с интенсивным движением. Необходимые работы по ее восстановлению будут выполнены подрядчиками в установленные сроки», – пояснил Сергей Панферов.

Максимальное внимание уделяется участию горожан в общественном контроле при выполнении мероприятий нацпроекта.

«Дорожный нацпроект – это, несомненно, огромный плюс, ведь дороги становятся лучше, и это заметно. Также прошу обратить внимание коллег на очень важный критерий – безопасность», - поделился мнением эксперт Общероссийского народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Улучшение качества дорожного полотна, устройство уширений на самых загруженных перекрестках, повышение пропускной способности дорог, с одной стороны, являются преимуществами. Вместе с тем, на таких участках автомобилисты порой превышают установленный скоростной режим. Новые светофоры, знаки, барьерные ограждения, разметка способствуют повышению безопасности. А ее обеспечение – одно из важнейших требований нацпроекта, и в этой части продолжится тщательный анализ дорожной ситуации. Все случаи дорожно-транспортных происшествий регистрируются, надзорные органы выдают предписания для принятия мер на том или ином участке для улучшения дорожной инфраструктуры.