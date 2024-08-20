Я нашел ошибку
Главные новости:
Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары.
Как это было: 60 огнеборцев и 1000 квадратных метров стихии
В этом году в Самарской области преобразятся 123 общественные территории и 234 двора.
Нацпроект «Жилье и городская среда» делает города и села губернии комфортнее и уютнее
Близится к завершению нанесение разметки термопластиком.
На трассе «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка уложили верхний слой дорожного покрытия
Грантовый конкурс для представителей креативного бизнеса проводится в регионе впервые. Подать документы для участия можно до 18 сентября включительно.
Прием заявок стартовал: креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов
Самарскую область на культурном форуме представят 12 ребят - специализирующихся по самым разным направлениям.
Юные таланты представят Самарский регион на Международном детском культурном форуме
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.
Ночь кино в Самарской области 24 августа
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С. 
21 августа в регионе ночью и утром местами туман, днем дождь, до+25°С
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.54
0.63
EUR 98.94
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Нацпроект «Жилье и городская среда» делает города и села губернии комфортнее и уютнее

20 августа 2024 16:32
78
В этом году в Самарской области преобразятся 123 общественные территории и 234 двора.

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Самарской области преобразятся 123 общественные территории и 234 двора.

На сегодняшний день работы по благоустройству завершены на 46 общественных пространствах и 132 дворах. Подрядчики продолжают обновлять локации.

Нацпроект делает уютнее не только города, но и сельские населенные пункты. И обязательным является также участие жителей в процессе благоустройства. Именно от их мнения зависит, какие объекты в первую очередь нуждаются в обновлении. Да и сам процесс работы подрядчиков на территориях проходит под контролем не только администраций муниципалитетов, но и местных жителей.

Новой детской площадкой в этом году порадовали детвору и их родителей в районном центре Пестравка. На резиновом покрытии установлен современный игровой комплекс с горкой, спортивный комплекс с лестницами, кольцами и баскетбольным кольцом. Родители могут наблюдать за детьми на комфортных скамейках. Для любителей футбола сделано небольшое поле с песчаным покрытием. «Очень уютное получилось местечко и с мягким покрытием - безопасность очень важна», - говорит молодая мама Ирина.

В Отрадном появился новый сквер. Расположился он у нефтяного техникума. В центре локации установлен памятник Ученому коту. Вокруг много необычных скамеек. Сквер хорошо освещен. «Давно на этом месте просилось что-то подобное. Чтоб и на переменах можно было посидеть в тени деревьев, да и прохожим можно было отдохнуть. Детям уж очень нравится Кот. Сейчас, пожалуй, это самое популярное место для фотографирования у них в городе», - говорит местная жительница Елена Валентиновна.

В Чапаевске облагородили северную сторону парка у храма Сергия Радонежского. Мощеные аллеи под навесом деревьев – отличное место для прогулок. Изюминкой парка является трех уровневое освещение, состоящее из парковых фонарей, торшеров и светящейся брусчатки. «Проект необычный, привлекает внимание интересное решение с освещением. Изгибы аллеи сделаны так, что из любой части виден храм. А он у нас прекрасен, таких по всему миру по пальцам пересчитать можно», - рассказывает пенсионер Илья Семенович.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта - сделать города и села более комфортными для жизни, повысить качество городской среды. Благоустроенные парки и спортивные площадки способствуют физической активности жителей. Комфортные детские площадки и места отдыха – это один из важных факторов при выборе места жительства семей с детьми.

С 2019 по 2023 год благодаря нацпроекту в Самарской области благоустроено 790 общественных пространств и 1586 дворов. Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни продолжается.

Фото: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
140
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
439
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
457
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
473
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
735
Весь список