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На автодороге по 9-й просеке специалисты уже нанесли 80% разметки

28 мая 2024 21:05
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Осталось потрудиться на пешеходных переходах и локациях, где требуется разметка «Дети» – ее сделают вручную.

Приведение в нормативное состояние автодороги по 9-й просеке практически завершено. Специалисты уже нанесли 80% разметки. Осталось потрудиться на пешеходных переходах и локациях, где требуется разметка «Дети» – ее сделают вручную.

При нанесении линий разметки используют износоустойчивый термопластик.

На объекте задействовали 2 бригады и 4 машины, включая 2 разметочных комплекса.

Гарантия на разметку, выполненную термопластиком, - 1 год. Если где-то ее потребуется восстановить, подрядчик выполнит работы в рамках гарантийных обязательств, за счет собственных средств.

Напомним, что в Самаре охватили ремонтом сразу 7 улиц (в т. ч. 9-ю просеку), находящихся в Кировском внутригородском районе и ведущих к санаториям («Самарский», а также «Можайский», на базе которого организована реабилитация участников СВО) и детским лагерям ("Волжский Артек", "Полет", "Юность", «Политехник»).

Для устройства нового покрытия проезжей части использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. На некоторых локациях укрепили основание, потерявшее несущую способность.

Люки колодцев отремонтировали и подняли на проектные высотные отметки, чтобы они находились вровень с новым дорожным полотном.

Качество и объёмы работ находятся на постоянном контроле профильного городского департамента. После завершения ремонта и приемки разметку нанесут и на другие дороги.

 

Фото   администрация Самары

Теги: Самара

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