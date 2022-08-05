На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана

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Жители Самары стали свидетелями старта работ по обновлению фонтана в парке «Воронежские озера». Точка притяжения горожан совсем скоро предстанет в новом образе. Старый фонтан снесли, а на его месте появится сухой аналог.

— Вот что сейчас на входе в парк творится. Уложили плитку, начали оборудовать сухой фонтан, основание залили, — вещает с места наш корреспондент Людмила Данилина.

Участок, где сосредоточены работы, находится со стороны торгового центра «Империя». Кроме фонтана, обновят и сам парк. Первый этап благоустройства подрядчик должен завершить до 1 сентября.

Также у «Воронежских» появится новый детский сад. Изначально цена муниципального контракта на строительство объекта дошкольного образования была 252 миллиона рублей, однако сейчас финансирование для объекта урезали вдвое. Подрядчиком работ назначили ООО «Реформинг-центр». О планах создать новый детский сад около парка «Воронежские озера» стало известно осенью 2019 года, пишет 63.ру.