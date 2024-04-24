На улице Садовой в Самаре устанавливают современные люки смотровых колодцев

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На улице Садовой, проходящей через два района региональной столицы – Ленинский и Самарский, рабочие подрядной организации перешли на следующий этап обновления улично-дорожной сети. Отметим, что ремонт объекта протяженностью 3,3 км (в границах улиц Полевой и Затонной) производится на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». После того, как изношенный слой автодороги по основному ходу отфрезеровали на площади 37 000 кв. м, начали приводить в порядок элементы инженерного оснащения. Объем этих работ внушительный: на дорожном объекте 410 люков смотровых колодцев и 34 решетки дождеприемных колодцев. Все их выставят в проектную отметку.

К настоящему времени отремонтировали порядка 160 люков и решеток.

За смену удается обновить люки двух десятков колодцев.

В дальнейшем ресурсоснабжающие организации, инженерные службы будут следить за тем, чтобы после открытия доступа в люки, проведения проверок и необходимых работ прорезиненный уплотнитель был возвращен на свое место, а болты были хорошо затянуты.

Кроме того, сейчас на улице Садовой идет замена дорожных плит на тех локациях, где кладка разрушена.

Отметим также, что на участке в границах улиц Маяковского и Ульяновской рабочие заменили порядка 150 пгн. м бортового камня и разобрали старое покрытие пешеходных зон. То есть на объекте частично (на площади около 5 500 кв. м) сделают и новые тротуары – их выложат плиткой.

На данном этапе ремонта работы по демонтажу и монтажу организованы преимущественно в дневные смены. Возможность движения транспорта сохранена по свободным полосам.

Вместе с тем специалисты готовятся к переходу на следующий этап обновления улицы. Предстоит усилить основание проезжей части там, где оно потеряло свою несущую способность. Совокупно площадь таких работ, где сначала сделают «коробочки» из щебня и песка, а затем применят асфальтобетонную смесь А32НН, составит около 2 000 кв. м.

Работами охватят и примыкания к перекрестным улицам, въезды на внутриквартальные территории, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Это еще порядка 5 000 кв. м покрытия, которое позже также отфрезеруют и покроют асфальтобетоном ЩМА-16, который будет уложен и по основному ходу автодороги.

Позаботятся сотрудники подрядной организации и об озеленении: на 1 358 кв. м устроят посевной газон. Для этого разработают грунт, завезут чернозем и внесут в почву семена. До всхода трав дорожные рабочие обеспечат регулярный полив газона.

Все работы на улице Садовой, запланированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», подрядчик рассчитывает завершить до конца мая.

Фото: администрация Самары