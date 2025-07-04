На улице Клинической в Самаре изменят схему дорожного движения

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С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля изменится схема организации дорожного движения по улице Клинической в связи с работами по реконструкции тепловых сетей возле дома № 20.

В указанный период участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда. Возможность заездов на внутриквартальные территории, к жилым домам, сохранится - как со стороны улицы Мичурина, так и со стороны улицы Коммунистической.

Трамвайные пути на время модернизации теплосетевого объекта демонтируют, в связи с чем трамваи №№ 3, 15, 18 будут следовать по укороченным маршрутам:

- маршрут № 3 – в прямом направлении – от ул. Чапаевской – через железнодорожный вокзал – до автостанции «Аврора»; в обратном направлении – от автостанции «Аврора» – через железнодорожный вокзал – до ул. Чапаевской;

- маршрут № 15 – в прямом направлении – от ул. Тухачевского – через железнодорожный вокзал – до ул. Чапаевской; в обратном направлении – от ул. Чапаевской – через железнодорожный вокзал – до ул. Тухачевского;

- маршрут № 18 – от Постникова оврага – через ул. Арцыбушевскую – железнодорожный вокзал – до автостанции «Аврора»; в обратном направлении – от автостанции «Аврора» – через железнодорожный вокзал – по улице Арцыбушевской – до остановки «Постников овраг».

Фото: адщминистрация Самары