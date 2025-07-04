Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий.
Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета Самарской области
Продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе. 
В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова
С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда.
На улице Клинической в Самаре изменят схему дорожного движения
Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам.
Перекресток улиц Агибалова и Рабочей в Самаре перекроют в связи с реконструкцией теплосетей
В регионе днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град.
5 июля в Самаре днем кратковременный дождь, гроза, до +28°С
Обсуждались вопросы стратегического партнерства, а также реализация совместных проектов в сфере туризма, культуры, образования, развития промышленного и аграрного комплексов.
Глава Самары Иван Носков провел официальные переговоры с Президентом Республики Абхазия 
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.78
0.13
EUR 93.13
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На улице Клинической в Самаре изменят схему дорожного движения

4 июля 2025 21:07
125
С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда.

С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля изменится схема организации дорожного движения по улице Клинической в связи с работами по реконструкции тепловых сетей возле дома № 20. 

В указанный период участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда. Возможность заездов на внутриквартальные территории, к жилым домам, сохранится - как со стороны улицы Мичурина, так и со стороны улицы Коммунистической.

Трамвайные пути на время модернизации теплосетевого объекта демонтируют, в связи с чем трамваи №№ 3, 15, 18 будут следовать по укороченным маршрутам:
- маршрут № 3 – в прямом направлении – от ул. Чапаевской – через железнодорожный вокзал – до автостанции «Аврора»; в обратном направлении – от автостанции «Аврора» – через железнодорожный вокзал – до ул. Чапаевской;
- маршрут № 15 – в прямом направлении – от ул. Тухачевского – через железнодорожный вокзал – до ул. Чапаевской; в обратном направлении – от ул. Чапаевской – через железнодорожный вокзал – до ул. Тухачевского;
- маршрут № 18 – от Постникова оврага – через ул. Арцыбушевскую – железнодорожный вокзал – до автостанции «Аврора»; в обратном направлении – от автостанции «Аврора» – через железнодорожный вокзал – по улице Арцыбушевской – до остановки «Постников овраг».

 

Фото:   адщминистрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий.
04 июля 2025, 22:20
Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета Самарской области
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий. Политика
26
Продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе. 
04 июля 2025, 21:36
В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова
Продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе.  Благоустройство
88
Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам.
04 июля 2025, 20:52
Перекресток улиц Агибалова и Рабочей в Самаре перекроют в связи с реконструкцией теплосетей
Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам. Благоустройство
103

В центре внимания
По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей.
4 июля 2025  17:31
Самарский губернатор: «До 15 сентября формируем еще одну партию спецтехники в зону СВО по заявкам командиров»
207
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
4 июля 2025  09:45
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
350
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
4 июля 2025  08:58
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
253
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
445
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
329
Весь список