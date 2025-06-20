На ул. Мориса Тореза частично ограничат движение транспорта для ремонта водопроводной линии

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В субботу, 21 июня, специалисты «РКС-Самара» приступят к ремонту водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм, проходящей возле дома № 79 по улице Мориса Тореза. В связи с этим с 09:00 21 июня до 20:00 24 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Мориса Тореза на участке в границах улиц Авроры и Энтузиастов.



Также обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на изменение маршрутов автобусов № 75 и № 89. В период ремонта сетей они проследуют по улице Гагарина, захватывая участок от улицы Авроры до улицы Советской Армии. Аналогично автобусы будут курсировать в обратном направлении.



По информации «РКС-Самара», в связи с ремонтными работами в близлежащих домах, преимущественно частного сектора, возможно временное отключение холодной воды. Жителям рекомендуется сделать запасы для хозяйственно-бытовых нужд. Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за неудобства.

Фото: администрация Самара