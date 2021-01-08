На трассе между Самарой и Тольятти хотят установить осветительные приборы

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Начальник дорожной региональной инспекции управления ГИБДД, Артём Кудашев, рассказал о планах по установке осветительных приборов вдоль трассы «Самара-Тольятти», являющейся частью автодороги М-5 «Урал».

По требованиям современного законодательства, все дороги в населенных пунктах и на близлежащих территориях должны быть освещены. Загородные трассы норматив обязывает освящать при условии, что они относятся к автомобильным дорогом первой А категории (магистрали беспрерывного движения).

По словам Артема Кудашева, трасса соединяющая Самару и Тольятти по своим характеристикам попадает в первую В категорию. В связи с этим освящение на ней не обустроено.

Компания-владелец этой автодороги имеет в планах ее частичное освящение. Данные мероприятия будут проведены в рамках проекта создания Самара-Тольяттинской агломерации, пишет ПроГородСамара.