На сутки ограничат движение транспорта по улице Антонова-Овсеенко в Самаре

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Вечером 11 апреля специалисты ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара» начнут аварийный ремонт водопроводной линии, расположенной в Советском внутригородском районе. В связи с этим движение транспорта по улице Антонова-Овсеенко, на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Запорожской, будет ограничено с 22:00 11 апреля до 22:00 12 апреля.



На время производства работ изменятся и маршруты следования общественного транспорта.



Автобусы маршрутов №№ 30, 99, 213 будут объезжать участок ремонта инженерных коммуникаций следующим образом: по улице XXII Партсъезда – улице Свободы – улице Дыбенко – улице Советской Армии, а далее поедут по привычным маршрутным трассам. Указанные улицы задействуют в обоих направлениях. С водителями компаний-перевозчиков проведен инструктаж о необходимости неукоснительно соблюдать временную схему. Троллейбусами маршрута № 15 перевозки будут осуществляться от железнодорожного вокзала до остановки общественного транспорта «Педагогический университет», где после разворота на кольцевой развязке троллейбусы отправятся в обратном направлении.



В период аварийного ремонта холодное водоснабжение будет отключено в зданиях по следующим адресам:

- улица Антонова Овсеенко, 44, 44А, 44Б, 46, 50, 52А, 89, 61, 79, 81, 83, 85 (жилые дома);

- улица Запорожская, 32А, 28А (жилые дома);

- улица Дыбенко,114, 116, 118, 118А, 120 (жилые дома);

- улица Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123 (жилые дома), насосная станция подкачки – НСП № 37.



С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.