На «Самара Арене» обнаружили дефекты металлоконструкций

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Во время планового осмотра стадиона специалисты выявили дефекты горизонтальных металлоконструкций. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова.

Специалисты регулярно проводят проверки различных систем, осматривают помещения, различные​ конструкции и элементы стадиона.

В ходе такого осмотра обнаружили дефекты​ горизонтальных​ металлоконструкций. Выявленные​ дефекты​ проанализируют​ эксперты и дадут профессиональную​ оценку.​

ГАУ СО «Самара Арена» будет требовать от подрядчика устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств. Также ранее на стадионе уже фиксировали несколько дефектов. Сейчас ГАУ СО «Самара Арена» через суд требует их устранения​ от генерального подрядчика строительства — ООО «ПСО «Казань».+

Напомним, 6 марта «Крылья Советов» должны сыграть на «Самара Арене» против «Чертаново». Официальных заявлений об отмене матча пока не было, пишет Другой Город.