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На проспекте Кирова в Самаре обновляют покрытие проезжей части

13 мая 2021 16:55
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Предусмотрено применение новейших технологий.

В Самаре на одной из крупнейших транспортных магистралей – проспекте Кирова началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы производятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«В рамках реализации нацпроекта предусмотрено применение новейших технологий. На проспекте Кирова используют 3 асфальтобетонных смеси, которые с дорожно-строительного сезона этого года на дорогах местного значения Самары применяются впервые и гарантируют, что покрытие на разных элементах благоустройства будет гораздо более износостойким. Соответственно, срок службы у новых марок асфальтобетона более длительный. В дальнейшем будем следить за состоянием покрытий – уверены, что новые материалы себя оправдают», – отметил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Так, в первую очередь на проспекте Кирова в порядок решили приводить трамвайное межпутье. К настоящему времени почти половину покрытия в межрельсовом пространстве обновили, применив новую асфальтобетонную смесь ЛА11ВТ, которая обеспечивает гораздо большую устойчивость к эксплуатационным нагрузкам, включая вибрации при движении трамваев.

Помимо этого, согласно требованиям нацпроекта, при ремонте автодороги по основному ходу предусмотрена смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Это необходимо не только с учетом значительного трафика, но и климатических особенностей (для Самары в межсезонье и в зимний период характерны частые перепады температуры воздуха, с переходами через 0 градусов С, что может провоцировать разрушение дорожной «одежды»).

В текущий период укладка ведется там, где ранее было завершено фрезерование – с этим видом работ подрядчик справился на площади порядка 21 900 кв. м из 43 365,7 кв. м. Проезжая часть уже преобразилась на 11 300 кв. м. Устройство покрытия выполняется исключительно в ночную смену, когда движение не столь интенсивное. На время работ оно осуществляется по свободным полосам в оба направления. Подчеркнем, что в целях минимизации дискомфорта для автомобилистов на объектах ремонта в Самаре участки не перекрываются.

В дальнейшем подрядная организация отремонтирует и въезды на внутриквартальные территории.

Вместе с тем, на проспекте Кирова продолжаются другие работы в границах «красных линий» (от фасада до фасада).

Благоустраивают тротуары, общая площадь которых составляет 10 527,4 кв. м. Разобрано 3 770 кв. м разрушенного асфальтобетонного покрытия; 520 кв. м пешеходных зон уже готовы. И тут – новая смесь А5ВЛ. Работы по подготовке основания тротуаров не прекращаются – преимущественно они ведутся в дневную смену.

Также идет ремонт инженерных коммуникаций. По муниципальному контракту заменят 23 люка смотровых колодцев на проезжей части, 32 люка – на газонах и тротуарах, а также 17 дождеприемников. Кроме того, смонтируют новый борт, а гранитный камень, который сохранился в достойном состоянии, переустановят.

«С 1/5 от общего объема комплексных работ подрядчик справился. Полностью их необходимо завершить до 30 августа текущего года. Подрядная организация трудится с опережением графика», – добавил директор курирующего муниципального учреждения.

Таким образом, на проспекте Кирова планируется завершить ремонт раньше срока, обозначенного в муниципальном контракте.

 

Фото:   администрация Самары 

 

Теги: дороги проспект Кирова ремонт

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