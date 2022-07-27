 На проезжей части улицы Советской Армии в Самаре возобновилась укладка асфальтобетонного покрытия

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На важном «поперечнике», соединяющем главные магистрали региональной столицы – улицу Ново-Садовую и Московское шоссе, а также выходящем на востребованные улицы города, ремонт ведется на двух участках общей протяженностью около 4,5 км.

Превыше всего – качество. За этим, как и за применяемыми материалами и технологиями, в процессе ремонта на всех его этапах ведется строжайший контроль.



К началу этой недели дорожное полотно обновили по всей ширине автодороги – на площади более 30 тысяч кв.м. А 26 и 27 июля бригады трудились уже в районе кольцевой развязки (ул Советской Армии/ ул Антонова-Овсеенко), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: алминистрация Самары