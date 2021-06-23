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На пляж в районе второй очереди самарской набережной после завершения «ВолгаФест» завозят песок

23 июня 2021 09:18
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На пляж в районе второй очереди самарской набережной после завершения «ВолгаФест» завозят песок

Оперативно – после завершения Международного фестиваля набережных «ВолгаФест» и вывоза фестивальных модулей и другого оборудования на пляж в районе второй очереди самарской набережной сегодня доставляют песок. Кран и баржа расположились под спуском по улице Маяковского. После выгрузки последней партии пройдут работы по планировке песка, а затем монтаж и расстановка специализированного пляжного оборудования. Здесь все будет в наличии для комфортного и безопасного отдыха уже в ближайшие дни, сообщает горадминистрация.

Отметим, что все остальные официальные городские пляжи полностью готовы к сезону.

Напомним, что ранее на всей территории проведены работы по очистке прибрежной полосы со сбором и вывозом накоплений (мусора, бревен, коряг, камыша и др.) в количестве порядка 84 тонн. Также проведена дератизационная обработка пляжей. Кроме того, на 7 пляжей планомерно был завезен волжский просеянный песок, произведено его выравнивание, планировка с устранением ям и промоин, после чего было установлено оборудование. Общая масса песка для благоустройства пляжей в этом сезоне составляет 17,5 тысяч тонн.

Полностью выполнено водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей от посторонних предметов, которые потенциально могли представлять опасность для купающихся (бутылок, крупных камней и т. п.). Помимо этого, водолазы выявили локации с наличием ям, водоворотов, и по результатам обследования была составлена так называемая карта глубин. 

Границы плавания обозначены буйками. Обустроены зоны с глубинами не более 1,2 метра (на пляжах в районе первой и четвертой очередей набережной Волги) для купания детей и всех, кто не умеет плавать.

С 10 июня в полном объеме к работе приступили 44 спасателя. Для несения дежурств обустроено 14 постов, на которых имеются 9 модулей, оснащенных всеми необходимыми спасательными средствами.

«На территории пляжа первой очереди набережной в районе спуска по улице Некрасовской расставлено оборудование пляжной зоны для маломобильных групп населения, уложен настил из твердого покрытия для доступа к урезу воды граждан с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичная территория отдыха «Доступный пляж» с оборудованием акватории линией поплавков, установкой информационных знаков, скамеек, теневых зонтов, специализированных туалетов, кабин для переодевания и пандусов для захода в воду инвалидов-колясочников на территории пляжа второй очереди набережной в районе спуска по улице Полевой будет обустроена после 22 июня», – сообщил начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Сезонные работы водолазная и спасательная службы продолжат на постоянной основе, пока будут функционировать официальные городские пляжи. Постоянный контроль за состоянием пляжей организован и подрядчиком, с которым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию зон рекреации водных объектов, используемых для массового отдыха и купания. В том числе, сотрудники подрядной организации в ежедневном режиме следят за чистотой, дезинфицируют и выполняют другие работы в рамках обслуживания передвижных туалетных кабин, которые предусмотрены дополнительно к уборным, имеющимся за парапетом – на самой набережной.

Отбор проб воды запланирован в соответствии с регламентом, то есть еженедельно, как это принято правилами пользования пляжами. Во время купального сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить лабораторный контроль по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Это касается не только состояния воды, но и песка. Если будут обнаружены какие-либо «загрязнители», по требованиям СанПИН разместят объявления о запрете купания и вывесят черные шары у спасательных постов.

Теги: песок пляж пляжный сезон

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