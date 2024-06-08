На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка

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Несмотря на «капризы» погоды, подготовка к пляжному сезону не останавливается: с первой прибывшей баржи начали выгружать песок, добытый в акватории Волги

По согласованию с Федеральным агентством по рыболовству снижение уровня до 29 метров – обязательное условие начала выгрузки, а затем и планировки песка в рамках подготовки пляжей к сезону. Вечером 7 июня на набережную пришла первая баржа с песком.

В общей сложности на городские пляжи завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка. Он мелкий, чистый, просеянный, волжский.

Напомним, что на территории города планируется оборудовать 8 пляжей.

9-й пляж возле фестивальной поляны у Мастрюковских озер приведут в порядок специально к проведению молодежного форума «iВолга».

В этом году, как и годом ранее, подрядчик приступил к исполнению контрактных обязательств весной. После схода воды неоднократно была организована очистка прибрежной зоны от паводкового мусора.

После доставки песка под I очередь набережной работы организуют в направлении «вверх по течению», до самого дальнего пляжа в Красноглинском внутригородском районе. Песок будет равномерно распределяться по всей площади каждого городского пляжа.

В работах по подготовке пляжей в дальнейшем задействуют и водолазов. Они обследуют акваторию, в том числе выполнят промер глубин, а также очистку водных границ от мусора и других посторонних предметов.

Границы акватории, предназначенной для безопасного купания, обозначат буйками. Выделят и зоны, где будут купаться дети, а также граждане, которые не умеют плавать.

В финале подготовки предусмотрен завоз пляжного оборудования в количестве более 1 700 единиц. На рекреационных территориях появятся зонты, качели, раздевалки, игровые комплексы, навесы и др.

Для соблюдения гигиены подключат устройства для мытья ног. Так, МАУ «Самарская набережная» уже подготовила летний водопровод.

Не менее 2-х раз в сутки на протяжении всего сезона подрядчик обеспечит уборку. На пляжах установят 28 контейнеров и 4 бункера для мусора.