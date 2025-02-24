На этот год в Самаре запланирован аварийный ремонт проезда к школе №67

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Об этом рассказал глава Самары Иван Носков в своем аккаунте в телеграм.

На этот год запланирован аварийный ремонт проезда к школе №67. Впоследствии этот проезд включат в комплексную программу капремонта подъездов к соцучреждениям. Стоит задача за два года отремонтировать все подъезды к школам и садикам.

В этом году запланировали капремонт школы №28, выделили на это более 90 млн рублей. В эту сумму вошли ремонт фундамента, цоколя и отмостки, кровли, потолков, межэтажных перекрытий, лестницы, крыльца, ворот, внутренних помещений, включая пищеблок и спортзал, и т.д.

Был вопрос по благоустройству территорий вдоль Советской Армии от Дыбенко до Антонова-Овсеенко и вдоль Партизанской. Поручил администрации района подготовить обращение в топонимическую комиссию с просьбой перевести эти участки в статус общественных территорий. После этого можно будет благоустроить ее в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также обсудили вопрос очистки озера в сквере Родничок Надежды. Каждый год берег и озеро очищают от мусора. Эту работу продолжим, плюс специалисты примут решение по максимально эффективной биологической очистке.